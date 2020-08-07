عضو في الاقتصاد النيابية: اجندة دولية واقليمية تقف وراء سبات الصناعة الوطنية

2020/08/07 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب علي اللامي، الجمعة، بان اجندة دولية واقليمية تقف وراء سبات الصناعة الوطنية في البلاد.وقال اللامي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ارادة خارجية تعمل منذ سنوات طويلة لايقاف عجلة الصناعة والنمو في الاقتصاد العراقي خدمة لاجندتها ومصالحها في منع اي نشاط صناعي وهذا ما يفسر السبات الطويل لالاف […]

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