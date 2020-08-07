اليوم.. مانشستر سيتي وجهاً لوجه امام ريال مدريد

2020/08/07 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفاً على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تعود مبارياتها من جديد بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب كورونا.تبدو فرصة السيتي الأكبر من أجل حسم التأهل للدور […]

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