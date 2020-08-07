لجنة التعديلات تحدد وقتاً محتملاً: لا تنتظروا تغييرات بالدستور حالياً

2020/08/07 | 14:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية، صعوبة اجراء اي تعديل على الدستور العراقي، في الوقت الحالي.وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا في بيان تلقته /المعلومة/، إن “لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، ليس لها الحق في اتخاذ اي قرار، وإنما هي ترفع المقترح إلى مجلس النواب، وهو الذي يوافق او يرفض […]

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