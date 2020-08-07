2020/08/07 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، المباشرة برفع (الكرفانات) المتواجدة خلافٱ للضوابط والتعليمات في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت الهيأة في بيان أنه “بغية تنظيم العمل في المنافذ الحدودية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة على عموم المنافذ الحدودية ، وعدم السماح للأشخاص غير المخولين من وكلاء الاخراج الكمركي والشركات أو أي جهة أخرى التواجد داخل الحرم الكمركي، باشر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة برفع “الكرفانات” المتواجدة خلافاً للضوابط والتعليمات في منفذ الشلامجة الحدودي وكالة تقدم الاخبارية.

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