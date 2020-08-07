اجتماع الجهات المانحة للبنان يوم الأحد

2020/08/07 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك المؤسسات الأوروبية في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا الأحد، لتأمين مساعدات إنسانية عاجلة لسكان بيروت التي هزها انفجار عنيف الثلاثاء، سحب ما أعلنت اليوم الجمعة، المفوضية الأوروبية.وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، أن “المفوضية ستمثل بالمفوض المكلف المساعدة الإنسانية غانيز لينارتشيتش.وسينظم المؤتمر عبر الفيديو لجمع أموال من أجل مساعدة إنسانية عاجلة …

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