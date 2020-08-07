2020/08/07 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..تزيين مرقد الامام علي عليه السلام بمناسبة عيد الغدير الاغر المركز الخبري الوطني.

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