المشتركة: الجهد الاستخباري أسهم في استقرار مناطق كانت تشهد خروقات كبيرة

2020/08/07 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، ان الجهد الاستخباري أسهم في تحقيق الاستقرار بمناطق كانت تشهد خروقات كبيرة

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