بالصور.. “كاديلاك” تكشف النقاب عن سيارة كهربائية رياضية: قيادة دون لمس!

2020/08/07 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت شركة جنرال موتورز مساء الخميس، النقاب عن السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض “كاديلاك ليريك”.وقال ستيف كارلايل رئيس كاديلاك إنها “إنها تمثل نقطة تحول للعلامة التجارية، “ليريك” هي حقًا حجر الزاوية التي سنبني عليه المستقبل”.وتضم السيارة تقنيات جديدة إضافة لكونها كهربائية بالكامل، حيث تضم الإصدار الأحدث من تقنية “سوبر كروز” […]

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