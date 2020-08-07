صحيفة: نتنياهو يسعى لتشكيل حزب جديد

2020/08/07 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم الجمعة، النقاب عن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حزب يميني جديد.وذكرت الصحيفة، أن “نتنياهو يسعى بشكل غير رسمي إلى تشكيل حزب يميني جديد، بقيادة أحد مساعديه السابقين، حاييم بيبس، الذي يتولى منصب رئيس بلدية موديعين ورئيس السلطة المحلية فيها”.وأفادت، بأن “الهدف من ذلك هو […]

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