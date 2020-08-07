الساعدي: هذا هو واجب جهاز مكافحة الارهاب الأساسي

2020/08/07 | 15:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، الخميس، أن الواجب الأساسي لجهاز مكافحة الارهاب هو معالجة الخلايا النائمة ومكافحة الإرهاب في البلاد.

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