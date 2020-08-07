بالأسماء.. قائمة برشلونة لمواجهة نابولي تشهد غياب نجمين بارزين في الفريق

2020/08/07 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نابولي الإيطالي، غدا السبت، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لمثله في إيطاليا بشهر شباط الماضي، قبل أن تتوقف النشاطات الرياضية بسبب جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على الملاعب.

وكشف كيكي سيتين مدرب البارسا، عن قائمة فريقه للقاء نابولي والتي شهدت تواجد 9 لاعبين من فريق الشباب، بينما تأكد غياب الثنائي عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك شتيجن، نيتو، إنياكي بينيا.

الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أراخو، نيلسون سيميدو، لينجيليه، خوردي ألبا، جونيور فيربو، جانديرو.

الوسط: سيرجي روبيرتو، إيفان راكيتيتش، فرانك دي يونج، ريكي بويج، مونتشو، مينجويزا، كونراد، رييس.

الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، أنسو فاتي، وأنطوان جريزمان.

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بغداد اليوم- متابعة

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