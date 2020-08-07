2020/08/07 | 15:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار احمد الراشد ، الجمعة ، حقيقة تسجيل اعلى اصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال الراشد في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 65 اصابة وهي نسبة عالية مقارنة بالأيام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ازمة الانبار توضح حقيقة تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية ازمة الانبار توضح حقيقة تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).