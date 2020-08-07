لجنة خبراء تتابع مستجدات وبائية لتحديد أولويات مرحلة العراق المقبلة

2020/08/07 | 15:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، أن لجنة من الخبراء تتابع المستجدات الوبائية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة....

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