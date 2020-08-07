2020/08/07 | 15:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبضت القوات الامنية العراقية في العاصمة العراقية بغداد على إرهابي كان قد فجر عجلة مفخخة راح ضحيتها مايقارب 150 شهيدا في محافظة ديالى عام 2008....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي فجر مفخخة راح ضحيتها نحو 150 شهيدا بديالى) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي فجر مفخخة راح ضحيتها نحو 150 شهيدا بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).