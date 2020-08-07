إصابات كورونا في العراق ترتفع لأكثر من ١٤٠ الف حالة

2020/08/07 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت وزارة الصحة ، الجمعة، عن تسجيل ٧٥ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩.وذكر بيان للوزارة تلقته /المعلومة/، أنه “تم فحص 17517 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، شخصت فيها 3461 إصابة، وكما يلي: بغداد الرصافة 279 بغداد الكرخ 486 مدينة الطب […]

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