2020/08/07 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد.وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر، القت القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين (ستة نساء ورجل واحد)، في منطقة الشعب ضمن العاصمة …

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