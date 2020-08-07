بعد انفجار مرفأ بيروت.. الكشف عن 173 حاوية مواد كيماوية في موانئ العراق

2020/08/07 | 15:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفذت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق عملية جرد 173 حاوية مواد كيماوية مخزونة وضعت حسب التصنيف العالمي للخزن بعد تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

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