الموقف الوبائي اليوم الجمعة: 3461 إصابة جديدة ووفاة 75 حالة وشفاء 2172 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الجمعة: 3461 إصابة جديدة ووفاة 75 حالة وشفاء 2172 مصاباً
2020/08/07 | 15:51 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة ( 2172) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   324

بغداد / الكرخ      318

مدينة الطب        60

النجف الأشرف    115

السليمانية          43   

أربيل               89            

كربلاء             191

كركوك             64

ديالى               88

واسط              104           

البصرة             123

ميسان               56

بابل                 168  

الديوانية              87

ذي قار             64

الأنبار               29 

المثنى               96     

نينوى                85 

صلاح الدين         68            

    

 

- الإصابات الجديدة: 3461 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   279

بغداد الكرخ     486   

مدينة الطب      86   

النجف            139

السليمانية        171        

أربيل            244

دهوك            92                

كربلاء        252 

كركوك       78   

ديالى          68

واسط         152 

البصرة       418

ميسان         126 

بابل           115 

الديوانية      117   

ذي قار        114

الأنبار          65

المثنى          109

نينوى          297 

صلاح الدين    53    

 

 

- الوفيات   75  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        4 

مدينة الطب        4

السليمانية          6

   أربيل          6 

دهوك            2                  

كربلاء          7 

كركوك         9 

واسط           3 

البصرة         9

ميسان          1 

بابل            5

الديوانية       5

ذي قار        1     

المثنى          5                

نينوى           1 

صلاح الدين     2                

  

            

 

مجموع حالات الشفاء:    103197      ( نسبة الشفاء  71.6  %)                       

مجموع الإصابات :   144064                                                 

الراقدون الكلي:         35631                                                     

الراقدون في العناية المركزة: 566                                                  

مجموع الوفيات:   5236

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