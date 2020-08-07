الموقف الوبائي اليوم الجمعة: 3461 إصابة جديدة ووفاة 75 حالة وشفاء 2172 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة ( 2172) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 324
بغداد / الكرخ 318
مدينة الطب 60
النجف الأشرف 115
السليمانية 43
أربيل 89
كربلاء 191
كركوك 64
ديالى 88
واسط 104
البصرة 123
ميسان 56
بابل 168
الديوانية 87
ذي قار 64
الأنبار 29
المثنى 96
نينوى 85
صلاح الدين 68
- الإصابات الجديدة: 3461 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 279
بغداد الكرخ 486
مدينة الطب 86
النجف 139
السليمانية 171
أربيل 244
دهوك 92
كربلاء 252
كركوك 78
ديالى 68
واسط 152
البصرة 418
ميسان 126
بابل 115
الديوانية 117
ذي قار 114
الأنبار 65
المثنى 109
نينوى 297
صلاح الدين 53
- الوفيات 75 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
السليمانية 6
أربيل 6
دهوك 2
كربلاء 7
كركوك 9
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 5
ذي قار 1
المثنى 5
نينوى 1
صلاح الدين 2
مجموع حالات الشفاء: 103197 ( نسبة الشفاء 71.6 %)
مجموع الإصابات : 144064
الراقدون الكلي: 35631
الراقدون في العناية المركزة: 566
مجموع الوفيات: 5236
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