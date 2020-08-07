انفجار بيروت ..المعنى والدلالات - فؤاد الصلاحي

2020/08/07 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_الصلاحي في مجتمع المخاطر متوقع حدوث اي كوارث بيئية او سياسية او صناعية وغالبا ما تكون استثناء في سياق مستقر الى حد كبير ولا اقول مستقر تماما دون هزات او مخاطر محلية او داخلية ..في هذه المجتمعات تكون الدولة حاضرة وتستطيع مواجهة اي كارثة او خطر وتخفف من تباعاته ..لكن ..بالنسبة الى لبنان ..



الدولة فاشلة لأنها مختطفة على الاقل منذ المصالحة التي انهت الحرب الاهلية حيث تم اعتماد نهج المحاصصة والغنيمة بين امراء ......





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