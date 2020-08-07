نقط على حروف لبنان - كمال غبريال

2020/08/07 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_غبريال درس لبناناستحالة تطور وتحضر أي من مجتمعات وشعوب المستنقع العربي"حزب الله"نتيجة وليس سبباًنتيجة ارتداد طوائف لبنانية للعروبة والداعشيةومفارقتها للحضارة التي كانت لبنان منارتها"نزع سلاح حزب الله"رغم أنه يبدو حلماً خيالياًإلا أن الأصعب رأب التصدعات في المجتمع اللبنانيالتي تعملق من خلالها هذا التنين الإلهيالحادثة انتحارتحت شعار المقاومة والعداء ل ......





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