الثورة السودانية وتحقيق العدالة - محمد مهاجر

2020/08/07 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر الثورة السودانية وتحقيق عدالة-اصبح موضوع العدالة بندا من البنود الثابتة فى كل المفاوضات التى سعت الى وقف الحرب وارساء السلام فى السودان.



وما لم تضمن مفاوضات السلام الحالية العدالة الكاملة للاقاليم التى دمرتها الحرب فان مسالة انهاء الصراع تصبح مجرد امانى.



وليست مناطق النزاع المسلح فقط لكن كل السودانيين يحتاجون ان يحصلوا على العدالة التى يستحقونها.



وهذا المقال يتناول موضوعات العدالة الاقتصاد ......





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