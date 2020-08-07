الياسري: غلق محافظة النجف الاشرف خلال عيد الغدير

2020/08/07 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، غلق المحافظة خلال عيد الغدير.

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