النزاهة النيابية تشيد بخطوات الكاظمي بشأن تأخر إقلاع الطائرة في مطار بغداد

2020/08/07 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، إحالة ملفات في مجال النفط والكهرباء إلى القضاء، فيما وصفت "خطوات الكاظمي بخصوص موضوع تأخر إقلاع الطائرة في مطار بغداد بالإيجابية.

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