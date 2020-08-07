2020/08/07 | 16:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يكشف ’معلومات خطيرة’ عن التهريب في كردستان: شاحنة البيض بـ ’120 ورقة’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف ’معلومات خطيرة’ عن التهريب في كردستان: شاحنة البيض بـ ’120 ورقة’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف ’معلومات خطيرة’ عن التهريب في كردستان: شاحنة البيض بـ ’120 ورقة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).