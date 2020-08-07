العراق يباشر بجرد حاويات المواد الكيمياوية تمهيداً لخزنها خارج المناطق السكنية

2020/08/07 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (07 آب 2020)، المباشرة بجرد الحاويات التي تحتوي على المواد الكيميائية، من أجل خزنها بعيدا عن المناطق السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الهيأة عمر الوائلي قوله، إنه " المباشرة بجرد حاويات المواد الكيميائية لخزنها بعيداً عن المناطق السكنية".

وأول أمس الأربعاء، أكدت هيأة المنافذ الحدودية، استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تشكيل لجنة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ.

وقال رئيس الهيأة، عمر الوائلي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية ذات الطابع الكيمياوي وعالية الخطورة".

وجاء تشكيل اللجنة عقب انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بسقوط أكثر من 100 قتيل و5 آلاف مصاب، خوفاً من تكرر انفجار المواد الكيميائية قرب المناطق السكنية.

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وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظة الن

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ونقل بيان وزارة الص

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