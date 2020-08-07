بإنتظار حجوزات الطيران.. مدير المنتخب الوطني يكشف موعد وصول كاتانيتش إلى أربيل

2020/08/07 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مدير منتخب العراق بكرة القدم باسل كوركيس اليوم الجمعة (7 آب 2020)، عن موعد وصول مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش الى مدينة اربيل قبل تجمع المنتخب إستعداد للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال كوركيس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موعد وصول مدرب المنتخب وملاكه المساعد والمتحدث يوم 18 أو 19 من آب الجاري، حيث يتجمع المنتخب في اربيل يوم 20 منه استعدادا للقائين الوديين امام منتخب سلطنة عمان في مسقط يوم 3 ايلول ومنتخب سوريا في الثامن منه بمدينة اربيل ".

وأضاف: "ننتظر حجوزات الطيران لترتيب وصول الملاك الفني إضافة لالتحاق مساعد مدرب الفريق رحيم حميد من بغداد مع الفريق لانطلاق اول تجمع للمنتخب خلال أزمة كورونا استعدادا للتصفيات الاسيوية المزدوجة".

يشار الى ان منتخب العراق تنتظره أول مباراة مهمة في المجموعة الثالثة للتصفيات أمام منتخب هونغ كونغ في 13 تشرين الاول بملعب الاخير، حيث يتصدر العراق فرق المجموعة يليه المنتخب البحريني ومن ثم الايراني ومنتخب هونغ كونع رابعا، وكمبوديا بالمركز الخامس والاخير.

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