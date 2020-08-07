خسارة تهدد خزينة الدولة.. خبير يوضح تداعيات قرار العراق خفض إنتاج النفط

2020/08/07 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قالت وزارة النفط العراقية، إنها ستنفذ تخفيضات إضافية لإنتاج العراق النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج، وهو الأمر الذي توقع من خلاله خبراء اقتصاديون أن تنخفض إيرادات العراق المالية لهذا الشهر بنحو 14 بالمئة.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس ستكون أكثر وأعلى من المتفق عليها لهذا الشهر.

وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة أطلعت عليها (بغداد اليوم) أنه "اذا خفض العراق فعلا 400 الف برميل من انتاجه النفطي في شهر آب الحالي كما أعلنت وزارة النفط ( وهو امر قد يكون مستبعدا ) فان صادراته النفطية ستنخفض من نحو 2.750 مليون برميل في شهر تموز الى 2.350 الف برميل في شهر آب ومن ثم ستنخفض عائداته النفطية بنسبة 14% من 3.487 مليار دولار في شهر تموز الماضي الى 3.136 مليار دولار في شهر آب اذا باع العراق بسعر 41 دولار / برميل وهو تقريبا نفس مستوى أسعار تموز الماضي علما ان العراق يحتاج الى عائدات نفطية بمستوى 4 مليارات دولار شهريا لتغطية الرواتب فقط" .

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.



ويخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.

ويقول العراق إنه ملتزم باتفاق أوبك+ وسيعزز الامتثال له.



وكان العراق قد أبلغ أوبك+ بأنه سيعوض عن الإنتاج الزائد في مايو ويونيو من خلال تخفيضات أكبر في شهور تالية.

وبلغ متوسط إجمالي صادرات العراق من النفط في يوليو تموز 2.763 مليون برميل يوميا.

إيرادات شهر تموز الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، أن الايرادات المالية للصادرات النفطية لشهر تموز شهدت أرتفاعاً بالمقارنة بالاشهر الماضية، وذلك رغم تراجع الصادرات.

وبحسب احصائية اولية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، فأن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (85) مليونا (663) الفا و( 290 ) برميلا ( خمسة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وستون الفا ومئتان وتسعون برميلاً) ، بايرادات بلغت اكثر من (3) مليارات و(487) مليونا و (139 ) الف دولار (ثلاثة مليارات واربعمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائة وتسعة وثلاثون الف دولار )".

وبلغت الصادرات العراقية في شهر حزيران/يونيو الذي سبقه 2.816 مليون برميل يومياً بإيردات مالية بلغت 2.861 مليار دولار.

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