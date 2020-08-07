المباشرة بجرد حاويات المواد الكيميائية لخزنها بعيداً عن المناطق السكنية

2020/08/07 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، المباشرة بجرد الحاويات ذات المواد الكيميائية لخزنها بعيداً عن المناطق السكنية.وقال رئيس الهيأة عمر الوائلي في بيان تلقته /المعلومة/ إنه”تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة لكل منفذ حدودي ،سواء أكان في البر أو عن طريق الشحن الجوي أو البحري ،لمتابعة موضوع عزل الحاويات ذات المواد […]

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