مَن هو اليوت أبرامز الموفد الامريكي الجديد للملف الايراني ؟

2020/08/07 | 16:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-الزمان -(أ ف ب) – قبل أشهر من انتخابات يمكن أن تغير وجهة سياسة الولايات المتحدة، تخلى الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب المكلف ملف إيران الخميس عن منصبه هذا، وحل محله إليوت أبرامز أحد مهندسي الغزو الأميركي للعراق في 2003.وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن براين هوك الجمهوري الذي يعد من بين […]

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