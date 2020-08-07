الكاظمي ينفذ وعده لمعتصمي وزارة الدفاع ويصدر أمرا بتعيينهم على الملاك الدائم

2020/08/07 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت قناة “التغيير” على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تظهر موافقة الأخير على تعيين أربعمائة وأربعين شخصا على ملاك وزارة الدفاع من المعتصمين الذين قابلهم قبل أيام.

وبعد يومين من لقاء رئيس الوزراء بالمعتصمين أمام وزارة الدفاع وتقديمه وعدا لهم بتعيينهم خلال شهرين كأقصى حد، نفذ الكاظمي ما تعهد به بتلبية مطالبهم الحقة.

وبين الكاظمي خلال لقائه السابق بعدد من المعتصمين أن الحكومة تواجه مشاكل تراكمية تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرف في القرار وتفويت فرص التنمية فضلاً عن غياب الخطط طويلة الأمد.

ولاقت خطوة دخول رئيس الوزراء إلى أماكن اعتصام الخريجين ترحيبا شعبيا وثناءً بالمبادرة الحكومية.

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