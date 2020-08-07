نائب يدعو الكاظمي الى تصحيح مسار التعيينات

2020/08/07 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اكمال خطوته في النزول الى المتظاهرين الخريجين بتصحيح مسار التعيينات والاستناد الى القوانين .وقال العكيلي في تصريح صحفي، اطلعت عليه “تقدم”، ان “خطوة نزول رئيس الوزراء الى الشارع والاستماع الى مشاكل الخريجين بل مشكلة الخريجين الوحيده هي التعيين، …

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