الانبار توعز بنقل المدينة الصناعية في الفلوجة الى خارج الاحياء وتحويلها الى مجمعات سكنية

2020/08/07 | 16:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوعزت الحكومة المحلية في محافظة الانبار، الجمعة، بنقل المدينة الصناعية في الفلوجة الى خارج الاحياء السكنية وتحويل موقعها الى مجمعات سكنية في خطوة هي الاولى من نوعها منذ عشرات السنين .وقال مؤيد فرحان الدليمي قائممقام الفلوجة في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” لجنة مشكلة من ذوي الاختصاص في حكومة الانبار […]

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