2020/08/07 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح يبدو ان لا احد معني بالاستيقاظ مبكرا وقد تكون حالة السبات التي اتت بها جائحة كورونا قد طالت السياسة قبل الاقتصاد في بلادنا حيث يسود الانشغال بالجائحة دون نتيجة حقيقية فوق كل القضايا النائمة تحت الرماد وفي المقدمة منها حالة العنف والفوضى المتنامية دون حلول حقيقية تذكر على الارض.تقول الاحصائيات الرسمية وعلى لسان الناطق بلسان الشرطة ان حالة العنف في تنامي حقيقي فقد قتل في الخلافات والشجارات الداخ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل أن يقع الفأس في الرأس - عدنان الصباح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل أن يقع الفأس في الرأس - عدنان الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).