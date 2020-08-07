سوريا، الدروس التاريخية للثورة – حصيلة نقدية - المناضل-ة

2020/08/07 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة جوزيف ضاهر آن أوان تقييم دروس الانتفاضة الشعبية السورية التي بدأت مطالبةً بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، واعترضت على العنصرية والطائفية.



لماذا لم تفلح الانتفاضة الشعبية في تحقيق أهداف بدايتها؟ يمكن الآن مناقشة بعض التفسيرات والدروس المؤقتة، مع أنه يجب اعتبارها تأملات أولية يتعين تطويرها في النقاش والحوار مع كل الذين واللواتي ينشغلون بتحرر الطبقات الشعبية والشعوب المضطهدة.





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