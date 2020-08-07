خلال سبعة اشهر..اسعار المنازل في بريطانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً

2020/08/07 | 16:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة صعدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بوتيرة تتجاوز بكثير تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي، لتكون الزيادة الأكبر في غضون 7 أشهر.وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر “هاليفكس”، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفع بنحو 1.6 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي بعد استقرارها دون تغيير في الشهر السابق له.[…]

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