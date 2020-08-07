 مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

2020/08/07 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الجمعة، اعتراض مقاتلة روسية من طراز “سو-27” لطائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.وجاء في بيان المركز: “حدث هذا اليوم، رصدت أجهزة التحكم الروسية “هدفين جويين يقتربان من حدود الاتحاد الروسي، وكان لا بد من إطلاق مقاتلة من طراز “سو-27″ من المنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها”.وأشار البيان […]

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