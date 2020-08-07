إعصار مدمر استوائي يجتاح عُمان

2020/08/07 | 16:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات العمانية رفع الحظر عن التنقل بين محافظات السلطنة اعتبارا من اليوم الجمعة، قبل يوم من الموعد المحدد أصلا، وسط توقعات باجتياح إعصار استوائي للبلاد.وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، برئاسة وزير الداخلية، حمود بن فيصل البوسعيدي، قررت تقديم […]

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