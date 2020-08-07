عداد كورونا يسجل طفرة في الإصابات: أكثر من 3460 حالة

2020/08/07 | 16:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 7 آب/أغسطس 2020.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (17517) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1110258)"

أضاف البيان، "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2172) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 324

بغداد / الكرخ 318

مدينة الطب 60

النجف الأشرف 115

السليمانية 43

أربيل 89

كربلاء 191

كركوك 64

ديالى 88

واسط 104

البصرة 123

ميسان 56

بابل 168

الديوانية 87

ذي قار 64

الأنبار 29

المثنى 96

نينوى 85

صلاح الدين 68

الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3461 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 279

بغداد الكرخ 486

مدينة الطب 86

النجف 139

السليمانية 171

أربيل 244

دهوك 92

كربلاء 252

كركوك 78

ديالى 68

واسط 152

البصرة 418

ميسان 126

بابل 115

الديوانية 117

ذي قار 114

الأنبار 65

المثنى 109

نينوى 297

صلاح الدين 53

- الوفيات 75 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

السليمانية 6

أربيل 6

دهوك 2

كربلاء 7

كركوك 9

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 5

ذي قار 1

المثنى 5

نينوى 1

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 103197 (نسبة الشفاء 71.6 %)

مجموع الإصابات: 144064

الراقدون الكلي: 35631

الراقدون في العناية المركزة: 566

مجموع الوفيات: 5236". اقرأ/ي أيضًا:

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