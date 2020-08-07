عداد كورونا يسجل طفرة في الإصابات: أكثر من 3460 حالة


عداد كورونا يسجل طفرة في الإصابات: أكثر من 3460 حالة
2020/08/07 | 16:50 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 7 آب/أغسطس 2020.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (17517) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1110258)"

أضاف البيان، "سجلت وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2172) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   324

بغداد / الكرخ      318

مدينة الطب        60

النجف الأشرف    115

السليمانية          43  

أربيل               89           

كربلاء             191

كركوك             64

ديالى               88

واسط              104          

البصرة             123

ميسان               56

بابل                 168 

الديوانية              87

ذي قار             64

الأنبار               29

المثنى               96    

نينوى                85

صلاح الدين         68           

   الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3461 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   279

بغداد الكرخ     486  

مدينة الطب      86  

النجف            139

السليمانية        171       

أربيل            244

دهوك            92               

كربلاء        252

كركوك       78  

ديالى          68

واسط         152

البصرة       418

ميسان         126

بابل           115

الديوانية      117  

ذي قار        114

الأنبار          65

المثنى          109

نينوى          297

صلاح الدين    53   

- الوفيات   75    حالة  وكما يلي:

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب        4

السليمانية          6

   أربيل          6

دهوك            2                 

كربلاء          7

كركوك         9

واسط           3

البصرة         9

ميسان          1

بابل            5

الديوانية       5

ذي قار        1    

المثنى          5               

نينوى           1

صلاح الدين     2               

مجموع الشفاء :    103197      (نسبة الشفاء  71.6  %)                      

مجموع الإصابات:   144064                                                

الراقدون الكلي:         35631                                                     

الراقدون في العناية المركزة: 566                                                 

مجموع الوفيات:   5236". اقرأ/ي أيضًا: 

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