2020/08/07 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر إعلامية يمنية بوجود نحو 130 حاوية على متنها نحو 4900 طن من نترات الأمونيوم محتجزة منذ ثلاث سنوات في ميناء ⁧عدن⁩ بجنوب اليمن.وبحسب موقع “اليمن الآن” كشف الصحفي الیمني، فتحي بن لزرق، عن تواجد كمیة ضخمة من نترات الأمونیوم فوق رصیف میناء عدن مخزنة في 130حاویة سعة 40 قدم، ومحتجزة منذ 3 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن ضعف كمية “انفجار بيروت” من نترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن وكالة تقدم الاخبارية.

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