الانبار توعز بنقل المدينة الصناعية في الفلوجة الى خارج الاحياء وتحويلها الى مجمعات سكنية

2020/08/07 | 16:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]اوعزت الحكومة المحلية في محافظة الانبار، الجمعة، بنقل المدينة الصناعية في الفلوجة الى خارج الاحياء السكنية وتحويل موقعها الى مجمعات سكنية في خطوة هي الاولى من نوعها منذ عشرات السنين .

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