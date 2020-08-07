بغداد تقدم للإقليم مقترحاً بشأن المنافذ ويقتربان من اتفاق شامل

2020/08/07 | 16:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف مصدر مطلع، ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، تقتربان من أتفاق شامل حول الملفات العالقة وخاصة ملفي الرواتب والنفط.

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