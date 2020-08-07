فيديو : موقف محرج خلال اجتماع ماكرون و والرئيس اللبناني

2020/08/07 | 16:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد صالون الشرف الرئاسي بمطار العاصمة اللبنانية بيروت، انقطاعًا للتيار الكهربائي خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، نظيره الفرنسي ماكرون وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظة انقطاع الكهرباء أثناء تبادل الرئيس الفرنسى والمسؤولين اللبنانيين الحديث في الصالون الشرفي؛ حيث سخر اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي من الموقف ووصل ظهر أمس الخميس، الرئيس […]

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