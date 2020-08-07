مع مكاسب قوية للسهم… مالك فيسبوك يضيف لثروته ستة مليارات دولار بــ24 ساعة

2020/08/07 | 16:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة صعدت ثروة مؤسس فيسبوك “مارك زوكربيرج” بنحو 6 مليارات دولار في غضون 24 ساعة فقط، مع مكاسب قوية للسهم.وبحسب مؤشر بلومبرج للأثرياء والذي يرصد الثروات على أساس يومي، فإن ثروة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك “مارك زوكربيرج” ارتفعت بنحو 5.94 مليار دولار في جلسة أمس الخميس.وتقف حالياً ثروة مؤسس فيسبوك […]

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