اصابة اول صحفي في ديالى بفيروس كورونا

2020/08/07 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر صحي في ديالى، الجمعة، بان اول صحفي ثبت اصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحفي يعمل مراسلا لاحدى القنوات الفضائية ثبت قبل قليل اصابته مع عدد من افراد اسرته بفيروس كورونا”.واضاف المصدر،ان” المصاب هو اول صحفي يثبت اصابته بفيروس كورونا لافتا الى ان وضعه الصحي جيد حاليا […]

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