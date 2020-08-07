ميشال عون : تدخل خارجي من خلال صاروخ أو قنبلة سبب الانفجار

2020/08/07 | 16:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن سبب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت لا يزال مجهولا، وهناك احتمال أن يكون الحادث المأساوي ناجما عن “تدخل أجنبي”.وأكد عون اليوم الجمعة أن التحقيق في الانفجار الضخم سيتناول ما إذا كان حادثا عارضا أم كان وراءه إهمال أو تدخل أجنبي محتمل.وتابع، حسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز”: […]

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