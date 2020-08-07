المنافذ الحدودية ترفع كرفانات مخالفة للضوابط في منفذ الشلامجة

2020/08/07 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، رفع الكرفانات المخالفة للضوابط في منفذ الشلامجة الحدودي، مشيرة إلى أنه بغية تنظيم العمل في المنافذ وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة.

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