2020/08/07 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير يروي وقائع ’صادمة’ في سجون نينوى.. حفلات تعذيب والدولار ثمن البراءة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 17:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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