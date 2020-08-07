بواب العمارة المؤقت - عذري مازغ

2020/08/07 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ أنقل هذه القصة الجميلة والواقعية من حائط صديقي الوديع العراقي الأستاذ صبري حاجي لكن بتكييف مختلف انسجاما مع الواقع المغربي:"قرأت هذه القصة الواقعية عن الرئيس السادات، في كتاب..البحث عن الذات....وهو كتاب يحكي عن حياة الرئيس السادات باسلوب حرفي ومشوق...يقول: في احد الايامإتصلت بالسيد مرعي وزير الزراعة في وقت متأخر ليلا متسائلاًإيه أخبار مزرعةتسمين العجول في الفيوم اللي وعدتني ......





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