شركة روسية تتوقف عن انشاء مشروع استراتيجي بكلفة 105 مليار دينار في ديالى

2020/08/07 | 17:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن توقف انشاء مشروع ستراتيجي من قبل شركة روسية بكلفة 105 مليار دينار.وقال مدير دائرة شباب ورياضة ديالى هيثم عبد الستار في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مشروع بناء مدينة ديالى الرياضية في مطار ابن فرناس قرب بعقوبة توقف العمل به حاليا من قبل الشركة الروسية المنفذة للمشروع […]

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