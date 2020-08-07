‏فيديو يوضح قوة انفجار بيروت كما لم تشاهده من قبل ‎


‏فيديو يوضح قوة انفجار بيروت كما لم تشاهده من قبل ‎
2020/08/07 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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